Hatay Orman Bölge Müdürlüğü yanan ormanlık alanlarda ağaçlandırma çalışması başlattı.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü yanan ormanlık alanlarda ağaçlandırma çalışması başlattı.

Hatay’da 2019 yılında toplam 79 yangında 72 hektar orman kül olurken, Ekim 2020’de ise 300 hektar orman yanarak kül oldu. Yanan alanların eski görünümüne kavuşturulması amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, tüm ilçelerde ağaçlandırma çalışması başlattı. Coğrafyaya adapte olmuş kızılçam fidanlarının dikildiği orman alanlarına aynı zamanda defne, zeytin, alıç ve badem gibi gelir getirici tür ağaç fidanları dikiliyor.

Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, kanunen yanan alanları ağaçlandırmaları gerektiğini belirterek, “Yanan alanların tamamında çalışma yapıldı, dikimler yapıldı. Biz takibini yapıyoruz, başarısız olduğumuz küçük lokal alanlar var. Bu sonbahar ve önümüzdeki ilkbaharda oralarda da fidan dikmek suretiyle yanan alanlarda 1 hektarlık bile boş alan bırakmadan ağaçlandırma çalışmalarını tamamlamış olacağız” dedi.

Özdemir, ekolojiye uygun ağaçların dikildiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Genelde yöreye, ekolojiye uygun, bu coğrafyaya daha önceden adapte olmuş kızılçam dikiyoruz. Ama yerleşim yerlerine yakın yerlerde gelir getirici tür dediğimiz türlerle de ağaçlandırma yapıyoruz. Bizim bölgemizde defne, zeytin, alıç ve badem gibi türlerle de hem köylümüze ekonomik anlamda bir katkı sağlansın istiyoruz, hem de yerleşim yerlerinden veya tarım alanlarından ormana yangının geçişini engelleyici bir perde oluşturmak istiyoruz.”