Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı, fabrikadaki hasarın tespitine çalışıldığı bildirildi.

Antakya Mobilya İhtisas Sanayi Sitesi’nde (MOBSAN) faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

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