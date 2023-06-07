Hatay’ın İskenderun ilçesinde yakalanan iki hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheliler İ.D. ile O.S.O. belirlenerek yakalandı. Şüphelilerden evden çalınan 1 adet televizyon da ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli ’Nitelikli Hırsızlık’ suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.