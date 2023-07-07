Hatay’da polisin yaptığı çalışmada hırsızlık şüphelisi 5 kişi yakalandı, 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Antakya ilçesi Çekmece Mahallesinde meydana gelen evden hırsızlık olayı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Polis, çalışmada şüphelilerin D.G., S.H.G., B.T., M.S. ile E.G. olduklarını tespit etti. 5 şüpheli saklandıkları adreste polis baskını ile yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada kapı ve balkon demirlerini kesmede kullanılan oksijen kaynağı ve el aletleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan E.G. ile M.S. serbest bırakılırken, diğer 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.