Hatay’da polisin yaptığı çalışmada yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesinde meydana gelen evden hırsızlık olayı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Polis, çalışmada şüphelilerin A.H. ile U.E.İ. olduklarını tespit etti. 2 şüpheli çaldıkları 2 adet televizyon, 1 adet kombi, 1 adet mini fırın, 1 adet kıyma makinesi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.