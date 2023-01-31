Hatay’ın Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde iki adrese operasyon düzenleyen polis 2 şüpheliyi yakaladı, çok miktarda da uyuşturucu madde ele geçirdi.

Hatay’ın Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde iki adrese operasyon düzenleyen polis 2 şüpheliyi yakaladı, çok miktarda da uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli takibe alındı. Adresleri tespit edilen şüpheliler H.Ş. ile S.D’nin Akasya ve Reyhanlı mahallelerindeki evlerine polis operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada 2 bin 15 adet captagon hap, 3 kilo 743 gram kubar esrar, 26 adet ectasy hap, hassas terazi, öğütücü ve suçtan elde edilen 25 bin 400 lira ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler S.D. ile H.Ş’nin ifadesinin alınmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.