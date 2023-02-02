Piyasa değeri 2 milyon lira: 78 kilo zirkonyum elementi ele geçirildi

Piyasa değeri 2 milyon lira: 78 kilo zirkonyum elementi ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Yunus Emre Mahallesinde bulunan bir adres belirlenerek arama yapıldı. Aramada 148 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, şüpheli V.A. gözaltına alındı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 148 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

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