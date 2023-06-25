Hatay’ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu taciri 2 kişi yakalandı. İş yerinde ve durdurulan motosiklette uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik İskenderun’da yapılan çalışmada Sakarya Mahallesi’nde bulunan E.U.’nun iş yerinde yapılan aramada; 2 adet sentetik ecza, 1 adet ecstasy, 91 gram esrar, 1 adet metal esrar öğütme aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği, 20 adet dolu kartuş, 6 adet fişek ele geçirildi.

Esenlik Mahallesi’nde durdurulan motosiklet sürücüsü İ.K.’nin yapılan üst aramasında; 4 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 4 gram sentetik kannabinoid, 24 adet captagon, 1 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs emniyete götürüldü.