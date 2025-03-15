Hatay’ın Arsuz ve İskenderun ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretini engellemek için çalışmalarını aralıksız sürdürülüyor. Yapılan çalışmada Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 13 Yıl hapis cezasıyla aranan U.H. Arsuz’da, 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.B. İskenderun’da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk olunan şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.