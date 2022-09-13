Olayla ilgili A.Ö. ve C.Ö. gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. A.Ö. ile C.Ö.’nün Ekinciler Mahallesi’nde bulunan ikametinde yapılan aramada 795 gram kubar esrar, boyları 1,5 ile 2,5 metre arasında değişen 6 kök Hint keneviri, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

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