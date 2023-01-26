Hatay polisinin kovalama sonrası durdurduğu araçta 1 şüpheli gözaltına alındı, 193 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay polisinin kovalama sonrası durdurduğu araçta 1 şüpheli gözaltına alındı, 193 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada bir araç belirlendi. Belirlenen araç Hassa ilçesinde kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacayla durdurulan araçta şüpheli İ.H.D gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 2 adet sırt çantası içerisinde 34 kilogram ağırlığında 193 bin adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi.

İfadesi alınması için emniyete götürülen şüphelinin ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.