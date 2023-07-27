Hatay’ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ne bağlı ekipler, uyuşturucu uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Esentepe Mahallesi’nde yaya olarak durdurulan A.E.’nin yapılan üst aramasında yere attığı poşet içerisinde 200 gram esrar ile 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde satma, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan da arandığı tespit edilen A.E. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.