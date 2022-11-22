U.G., M.Z., A.A. ve A.Z. gözaltına alınarak haklarında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Antakya ve İskenderun ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan operasyonlarda 711 adet captagon, 0,25 gram metamfetamin, 42 adet özel reçeteye tabi hap, 1 adet payp, 7 addet fişek, 3 adet tabanca ele geçirildi.

Hatay’da uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

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