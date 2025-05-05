Hatay’ın İskenderun ilçesinde Türkmen kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen Türkmen şenliğinde vatandaşlar, depremin ardından uzun zamandır görmedikleri akrabalarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay’da yaralar sarılıyor. İskenderun ilçesi Aşkarbeyli Mahallesi’nde düzenlenen 2. Türkmen şenliğinde vatandaşlar, asrın felaketinden sonra ayrı düştükleri akrabalarıyla bir araya geldiler. Vatandaşlar; mehteran, halk oyunları ve halk ozanlarının türküleriyle şenliğin tadını çıkarttı. Düzenlenen Türkmen şenliğine protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

"Yıllarca görüşmediğimiz akrabalarımızla bir araya gelip görüşüyoruz"

Düzenlenen geleneksel şenlikte akrabalarıyla da bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan 41 yaşındaki Meltem Yağşin, "Türklere ait kendi köklerimiz ve atalarımızdan bize ait bir şenlik. Deprem sonrası psikolojimiz bozuldu, bu şenlik bizlere çok iyi geldi. Yıllarca görüşmediğimiz akrabalarımızla bir araya gelip görüşüyoruz. Burada tanımadığımız insanlarla tanışabiliyor arkadaşlık ve dostluk kurabiliyoruz. Burası medeniyetler şehri, Hatay denildiği zaman ilk başta medeniyetler şehri gelir akıllara" dedi.

"Depremi unutmak için bire bir şenlik olduğunu düşünüyorum"

Düzenlenen şenlikte yapılan gösterileri beğenen 11 yaşındaki Elif Gülseren Cengizoğlu, "Çok mutluyum, ülkemizde böyle bir şenlik kutlanması beni çok mutlu ediyor. Deprem oldu yıkılan evlerimiz oldu ailelerimizi ve böyle insanlarımızı kaybettik. Depremi unutmak için bire bir şenlik olduğunu düşünüyorum. Şenlik çok güzeldi katılım da fazlaydı. Bu etkinliğin aynısının tekrar yapılmasını çok isterim" şeklinde konuştu.