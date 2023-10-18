Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir araç, trafik levhasına çarparak kaza yaptı.

İddiaya göre, Dörtyol ilçesinde bir hafif ticari sürücüsü yolda giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araçta sıkışıp kaldı. Çevre sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarıp, sağlık ekibine teslim etti. Sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında sürücü, hastaneye götürüldü.