Hatay’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.

Kaza, Kırıkhan-Reyhanlı yolu Gölbaşı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Kazada; 2 otomobil ve 1 motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Mesut S. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.