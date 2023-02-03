Hatay’da iki aracın karıştığı kaza da 4 kişi yaralandı.

Hatay’da iki aracın karıştığı kaza da 4 kişi yaralandı.

Kaza Merkez Antakya ilçesi Şükrü Balcı Caddesi’nde Asri Mezarlığı yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 31 ME 065 plakalı otomobil ile M.Ş’nin kullandığı 31 AGY 434 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.