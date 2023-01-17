Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Numuneevler Mahallesi Şehit Polis Necati Keskin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Esma D. (27) idaresindeki 31 AKS 355 plakalı otomobil, Batuhan C. (24) yönetimindeki 31 VY 498 plakalı otomobille çarpıştı. İhbarı üzerine kaza yerine acil sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada araç sürücüleri Esma D., Batuhan C. ve yanında yolcu olarak bulunan Uğur Genç (53) yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Dörtyol devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastane kaldırılan Uğur Genç, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.