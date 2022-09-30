Hatay’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, trafik yoğunluğunun fazla olduğu güzergahları havadan ve karadan denetledi.

Hatay’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, trafik yoğunluğunun fazla olduğu güzergahları havadan ve karadan denetledi.

Vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak, trafik kurallarının ihlal edilmesini önlemek ve trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla Antakya, Defne Samandağ, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde yoğunluk yaşanan karayollarında helikopter destekli havadan denetim gerçekleştirildi.

Jandarma Havacılık Başkanlığına ait helikopterle gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarına aykırı hareket ettiği tespit edilen araçlar, yol kontrol noktalarında bulunan ekiplere bildirildi.

K ontrollerde 829 araç ve sürücüsü denetlenirken, hız ihlali ve yakın takip yapan, hatalı şerit değiştiren, emniyet kemeri takmayan, seyir halinde cep telefonu kullanan ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlamayan sürücülere gerekli ceza işlem uygulandı.

Denetime, Hatay İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Osman Saygılı ile Hatay İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Yüzbaşı Barkın Eryılmaz, Defne ve Samandağ ilçe Jandarma Komutanları katıldı.