Bina, zabıta tarafından girişine uyarı levhası konulurken inşaat firmasının duvar yapımına başladığı bildirildi.

Bina sakinlerinden Mustafa Basık ,”Ne yaşadığımızı bilmiyoruz. Evlerinizi boşaltın dediler bizde boşalttık, ne yapabiliriz başka? Geceyi evimizden dışarıda, akrabalarımızda geçirdik. Firma yetkilileri çalışma başlattı, perde döşeniyor, duvar örülecek” diye konuştu.

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay’ın merkez Antakya ilçesi, Ekinci Mahallesinde bir binanın inşaatı için temel kazısı yapılırken toprak kayması meydana geldi.

Hatay’da temel kazısı yapılan arsada oluşan toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi.

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