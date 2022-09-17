Hatay Amanos Dağlarında terörden temizlenen bölgelerde yeni bir şelale bulundu.

Hatay Amanos Dağlarında terörden temizlenen bölgelerde yeni bir şelale bulundu.

Eşsiz manzarası, şifalı otları, şırıl şırıl akan suları ile doğa tutkunlarını cezbeden saklı güzellikleri barındıran Amanos Dağlarında Hassa ve Payas ilçelerinin yüksek kesimlerinde kalan bölgeler ekolojik tur rotalarından ve doğa turizm merkezlerinden biri haline gelmeye başladı. Gezi ve kamp için Amanoslar’a çıkanlar, doğal su kaynaklarının oluşturduğu onlarca metre yükseklikteki şelaleler eşliğinde doğanın tadını çıkartıyor. Geçen aylarda ziyaret edilmeye başlanan 67 metre uzunluğundaki Şarlağan Şelalesinin üst kısmında, yeni bir şelale bulundu. Dışarıdan gözükmeyen ve ağaçlar arasında yemyeşil yosunlar arasında süzülen doğa harikası yeni bir şelalenin varlığı doğaseverleri sevindirdi. Yeşilin ve mavinin etrafa ayrı bir güzellik sunduğu bu şelalenin üst kısmında sarkık ve dikitlerden oluşan karstik mağaraların varlığı, Amanoslar’ın muhteşem bir turizm merkezi olduğunu ortaya çıkarıyor.

Sosyal medya üzerinden organize olan gezi grupları ve eğitimciler, Hatay´ın Hassa ve Payas İlçeleri arasındaki Şarlağan Şelalesinde bir araya geldiler. Bölgenin terörden temizlenmesi ile eko turizm yolunda bir engelin kalmadığını belirten doğaseverler, Şarlağan Şelalesi bölgesinin de eko turizm değeri yüksek bir bölge olduğunu dile getirdiler. Doğa yürüyüşüne çıkanlar, şelalenin altında serinlediler şelalenin altında sırılsıklam ıslandılar. Şelaleyi ziyaret eden böle halkı daha önce terör nedeni ile pek gelemedikleri güzelliklere şimdi huzur ve güven içerisinde erişebildiklerini söyledi. Doğa yürüyüşçüleri ise Amanos Dağlarının ve yaylalarının Karadeniz yaylalarına alternatif olduğunu belirterek Amanos Dağlarında saklı kalan bu güzelliklerin mutlaka görülmesi gerektiğine dikkat çekti.