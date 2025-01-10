Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde taziye çadırına düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralandı. Yüzleri maskeli motosikletli 2 şahsı, yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olay, Reyhanlı ilçesi Bayır Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede kurulan taziye çadırına, motosikletli 2 şahıs tarafından silahlı saldırı yapıldı. Yüzleri maskeli olan 2 şahıs tarafından yapılan silahlı saldırıda, 2 şahıs yaralandı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, kendi evlerinin önünde yaralan 2 şahıs, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken şüpheli şahıslara yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.