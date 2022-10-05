Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ters dönen araçtan çıkarılan sürücü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Yaralı tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Sönmez oldu

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Sönmez oldu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

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