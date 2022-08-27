Hatay’da Asi Nehri’nin bazı kısımları su sümbülleriyle kaplanırken, nehirde bulunan su sümbülleri koparak Samandağ sahiline vurdu.

Hatay’da Asi Nehri’nin bazı kısımları su sümbülleriyle kaplanırken, nehirde bulunan su sümbülleri koparak Samandağ sahiline vurdu.

Lübnan’da doğan ve Suriye’den geçerek Hatay’dan Akdeniz’e dökülen Asi Nehri’ni yine su sümbülünün istilasına uğradı. Geçtiğimiz yıl nehrin büyük bölümünü kaplayan su sümbülleri, bu yıl da nehrin yüzeyini tekrar kapatmaya başladı. Özellikle Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi’nden geçen bölümde nehir suları tamamen sümbüllerle kaplandı. Nehir içerisinden kopan su sümbülleri Samandağ sahiline vurarak kirliliğe neden oldu.

Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erkan Sağlamtaş, "İstilacı bir tür Asi Nehrinin tamamını kapladığı için nehir içinde bulunan canlıların oksijen seviyesini azaltıyor. Samandağ da kıyıya çıkan su sümbülleri kumun hareketini etkiliyor. Çünkü kum yaşayan bir organizma gibidir ve sürekli bir oluşum içerisindedir. Asi Nehri ile gelen kum rüzgarın etkisiyle iç kısımlara doğru sürüklenir, oradaki kıyı kumullar bitkileri tutar ve kum oluşumuna sebep olur. Kıyıda biriken su sümbülleri atıkları kumun oluşumunu etkileyecektir. Su sümbüllerini farklı bir etkinlikte kullanabilir bunların değerlendirilmesi lazım" dedi.