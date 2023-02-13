Deprem felaketinin ilk günlerinden bu yana Hatay’ın su şebekesini faaliyete geçirmek için çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri Cuma gününe kadar tüm sorunları ortadan kaldıracak. Kentin büyük bölümü suya kavuştu.

Deprem felaketinin ilk günlerinden bu yana Hatay’ın su şebekesini faaliyete geçirmek için çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri Cuma gününe kadar tüm sorunları ortadan kaldıracak. Kentin büyük bölümü suya kavuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri Hatay’a depremin ilk gününden bu yana çöken şebeke suyunu hayata geçirmek, fay hatları üzerinden geçen ana boruları onarmak için çalışıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Hatsu Genel Müdürlüğü’ne ait 7 su üretim tesisi ve 1 içme suyu arıtma tesisini makine ekipman ve teknik desteği ile faaliyete geçiren mahallelerdeki kuyulardan da temiz su teminine başlayan ASAT, bir çadır kente su arzına başladı.

24 saat çalışıyorlar

Fay hatları üzerinden geçen ana boruların kırılması ile sık sık suyu kesip onarım yapan ASAT ekipleri, farklı bir coğrafyada, bölgeyi bilmedikleri halde, gece gündüz demeden tüm sorunları çözmeye çalışıyorlar. Ana hatlardaki sorunların Cuma gününe kadar tamamen çözülmesi hedeflenirken, ASAT arazözleri 24 saat boyunca suyun iletilemediği mahallelerdeki vatandaşlara temiz su taşıyor.