Hatay‘da 10 itfaiyeciden oluşan su altı arama kurtarma ekibinin göreve hazır olduğu belirtildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren su altı arama kurtarma ekibi de deprem sonrası yeniden teşkilatlandı. İtfaiye personeli olan 10 kişiden oluşan ekip yüzme, sualtında durma, ilkyardım, hayat kurtarma, kazalara müdahale, dirençlik, çeviklik ve hız, koşu, dayanıklılık, dağda yürüme, tüplü dalış ve yüksekten atlama, kabiliyetlerine sahip olduğu ifade edildi.

Boğulma vakalarının sıklıkla yaşandığı şehirde ekibin, 7 gün 24 saat görev alabileceği kaydedildi.