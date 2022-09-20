Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde şizofren bir kişi, komşusu aracın içerisindeyken kurşun yağdırdı. Evinin önünde gerçekleştirilen saldırı sonrası, hırsını alamayan saldırgan, hastaneye pompalı tüfekle giderek, komşusunu ve oğlunu öldürmek istedi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde şizofren bir kişi, komşusu aracın içerisindeyken kurşun yağdırdı. Evinin önünde gerçekleştirilen saldırı sonrası, hırsını alamayan saldırgan, hastaneye pompalı tüfekle giderek, komşusunu ve oğlunu öldürmek istedi.

Kırıkhan’da şizofren olduğu öğrenilen bir kişi iddiaya göre, hiçbir sebebi olmadan komşusu olan Zeki Koçin ve oğlu T.M.K’ya araç içerisinde iken pompalı tüfekle saldırdı. Araç içerisinde bulunan 15 yaşındaki T.M.K. yaralanırken, Zeki Koçin araçla olay yerinden uzaklaştı. Oğlunun yaralandığını fark eden baba Zeki Koçin, oğlunun tedavisi için hastaneye gitti. Hırsını alamayan saldırgan, pompalı tüfekle hastaneye geldi. Polislerin ve doktorların olduğu odaya giren şizofren şahıs, burada elinde pompalı tüfek ile Zeki Koçin ve oğlu T.M.K.’yi öldürmek isterken polis müdahale etti. Ateş etmek isterken tüfek tutukluluk yaparken, polisler hemen şüpheliyi yakaladı.

Saldırıya maruz kalan Zeki Koçin saldırganın hastaneye gelerek odalarda kendilerini aradığını belirterek, “Evimin yanında bekledi, oğlum ve ben araçtan inerken ateş etmeye başladı. Biz olay yerini terk ederken, 5-6 el arkamızdan ateş etti. Canımızı kurtarmaya çalışıp, kaçarken, oğlum yaralandığını söyledi. Bu arada ben polis ekiplerine haber verdim ve hastaneye gittim. Daha sonra elinde tüfekle hastaneye gelerek oda oda bizi arıyor. Bizim yanımızda polisler vardı elinde tüfekle geldi. Polisler o anda bana kalkan oldu. O anda oğlumda tedavi ediliyordu ve 3 sefer ateş etmeye çalıştı. Bu adama nasıl rapor verildi şaşırıyorum. Çocuğumun ve benim psikolojim bozuldu. Buna verilmiş bir rapor istedikleri gibi hareket ediyor. Bu raporun bozulmasını istiyorum. Bunların akli dengesi yerinde, kıraathaneye giden bir insan. Can güvenliğimiz yok artık” dedi.

Saldırganın, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının teyidi için Adana’da hastaneye sevk edildiğini belirten Koçin, sol bacağından yaralanan oğlunun tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirtti.