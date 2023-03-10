Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Hatay’da 100 konteyner ev inşa etmek için kolları sıvadı. Serinyol’da AFAD tarafından gösterilen alanda altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlanırken, konteyner evlerin kısmen inşasına başlandı. Tüm evlerin inşa işleminin bu ay sonu bitirilmesi hedefleniyor.

AFAD ile imzalanan yer tesliminin ardından Sındırgı Belediyesi Fen işleri ekipleri vakit kaybetmeden bölgede alt yapı ve zemin hazırlık çalışmalarını gerçekleştiriyor. Hatay, Antakya, Serinyolda AFAD organizasyonunda Sındırgı Belediyesi’ne ait araç ve personelin yanı sıra bölgede bulunan diğer kamu kurumlarına ait iş makineleri desteği ile zemin düzleme, temiz su, kanalizasyon, elektrik hatları çekiliyor. Üretilen konteynerler de alana getirilerek yerlerine yerleştiriliyor.

Hatay’da bulunan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da saha koordinasyonunu sağlayarak konteynerlerin valilik aracılığı ile belirlenen hak sahiplerine en kısa sürede teslim edilmesi adına çalışmalara katkı sağlıyor.

Molalarda depremzede çocuklarla mutluluklar paylaşılıyor

AFAR psikodestek ekipleri de çalışma alanı yakınlarında bulunan halı saha ve toplanma alanlarında depremzede çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Çocukların mutluluğu ile havalanan uçurtmalar ise konteyner kentin kurulacağı alanda uçuruldu. Sındırgı Belediyesi ekipleri kimi zaman çalışmalarına ara vererek depremzede çocukların psikososyal etkinliklerine ortak oluyor, onları mutlu ediyor.

Serhat Şehri Hatay’ı yeniden ayağa kaldırmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, konteyner üretimlerinin yapıldığı Diyarbakır’daki firmayı da ziyaret edip üretimin hızlandırılmasını talep etti.

Devletin bakanlarıyla, kamu kurumları ile belediyeleri, STK’lar ile ilk günden itibaren bölgede yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Yavaş; Sındırgı Mahallesi için hayırsever vatandaşlara ve bölgede canla başla çalışan tüm ekiplere teşekkür ederek “Doğal şehir Sındırgı olarak Hatay Serinyol’ da 100 adet Sındırgı evleri yapıyoruz. Konteyner kent inşa ediyoruz. En önemli problem barınma ve serhat şehrimiz bizim için çok çok değerli. Onun için Hatay’da Sındırgı’daki hayırseverler kaymakamlığımız, belediyemiz işbirliğiyle burada fen işleri tarafından konteyner kentimizin altyapısı yapılıyor. Bir taraftan temiz su, bir taraftan pis su, elektrik burada fen işleri ekibimiz, 10 kişilik bir ekiple şu anda buradayız. Akabinde de konteynerlerimiz de bölgeye geliyor. Geldikten sonrada peyzaj çalışmalarıyla beraber çok butik, küçük, minik bahçeleri olan yaşam alanına dönüşebilecek bir konteyner kent olacak. AFAD ile iş birliği yaptık. Onlar bize bu araziyi tesisini sağladılar. Bizler de ay sonuna kadar buradaki çalışmaları tamamlayıp vatandaşımıza valilik aracılığıyla belirlenen kişilere, depremzedelere buradaki evleri teslim edeceğiz. Rabbim bir daha böyle sıkıntıları hiç birimize göstermesin, hepimize geçmiş olsun“ dedi.