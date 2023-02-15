Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde yaraları sarmak, ilçeye gelen hayırsever vatandaşların evlerine yerleştirilen depremzedelerin yanı sıra bölgede bulunan ve orada kalacak vatandaşların da kalıcı konutları teslim edilinceye kadar barınma ihtiyacının karşılanması adına “ Hatay’da Sındırgı Mahallesi “ kurulması kararı alındı.

Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde yaraları sarmak, ilçeye gelen hayırsever vatandaşların evlerine yerleştirilen depremzedelerin yanı sıra bölgede bulunan ve orada kalacak vatandaşların da kalıcı konutları teslim edilinceye kadar barınma ihtiyacının karşılanması adına “ Hatay’da Sındırgı Mahallesi “ kurulması kararı alındı.

Konteyner evlerden oluşacak ilk etapta 100 konteynerlik proje için Sındırgı İlçe kaymakamlığı oluru ile yardım hesabı açıldı.

Hayırsever vatandaşların destekleri ile alınacak konteyner evler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı belediyesi işbirliği ile alt yapı ve çevre düzenlemesinin yapılacağı 10 dönümlük alana yerleştirilerek depremzedelerin geçici barınma ihtiyacının karşılanması için Sındırgı mahallesi oluşturulacak. Konteynerlerin üzerinde ise Sındırgı’nın her mahallesinin adı, kurumların adı yer alacak. Şahıs ve şirket adına konteyneri tek başına almak isteyenlerin ise isimleri konteyner evler üzerine yazılacak.Boş konteyner fiyatı 72 bin TL, eşyalı konteyner fiyatı ise 96 bin TL olarak belirlendi.

Deprem bölgesinde depremzedeleri ziyaret ederek Sındırgı’dan giden acil yardım TIR’larının koordinesini sağlayan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, ilçeye döndüğü gibi en önemli ihtiyaçlardan biri olan barınma ihtiyacına yönelik kampanyayı başlattı.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş kampanyayı başlatmak adına ilk konteyneri şahsı tarafından yaptıracağını belirtti. Başkan Yavaş “ Deprem hepimizi derinden sarstı ve en çok depremin izlerinin olduğu yer Hatay. O serhat şehrimize doğal şehir Sındırgı olarak 100 adet konteyner evler yapıyoruz. Halkımız bu konuda çok önemli destekler veriyor. Her bir kırsal mahallemizin adına bir evimiz olacak orada. Büyükşehir ve Sındırgı belediyesi altyapısını yapacak. Bizlerde orada Sındırgının o doğal şehrinin yazısını alnına koymuş olacağız. 72 bin liraya mal oluyor bir tane konteyner ev ve içini de ayrıca düzmek isterlerse 24 bin TL’de onun için bize verdiklerinde adını, şahsın adı veya mahallenin adını orada yaşatmış olacağız. Doğal şehir Sındırgı evleri Hataya hayırlı olsun. “ dedi.

Mahalle muhtarlarından kampanyaya ilk destek de merkez 7 mahalle muhtarından geldi. Muhtarlar birer maaşını bağışlayarak 1 konteyner satın aldı. Camicedit, Yağcıbedir, Kurtuluş, Rızaiye, Camikebir, Kocakonak, Çavdaroğlu mahalle muhtarları örnek davranış sergiledi.

Camikebir mahalle muhtarı Mehmet Erbek “ Deprem bölgesindeki kardeşlere bir umut olabilirsek ne mutlu bizlere” dedi.