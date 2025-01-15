Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı.

Olay, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi mevkisi E5 Otoyolu Ceyhan istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Adana istikametine seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü, aracı emniyet şeridine park edip yangına müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı. Araç kısa sürede alevler içinde kaldı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alarak bir şeridi trafiğe kapatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralı veya can kaybı olmazken, otomobil hurdaya döndü. Alev alan aracın söndürülmesiyle trafik tekrar açıldı.