Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde deprem sonrası enkaz altında kalan polis memuru Gülşah, 6 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Beşir Arama Kurtarma ekipleri tarafından 83 saat sonra kurtarıldı. Arama kurtarma ekipleri, yerle bir olan 5 katlı apartmanda zamanla yarıştı. Polis memuru Gülşah, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Hatay’da çöken bir binanın enkazında kalan polis memuru Gülşah, 83 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

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