Hatay’ın İskenderun ilçesinde sahte içkiden hastaneye kaldırılan iki kişiden biri öldü diğeri yoğun bakımda.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sahte içkiden hastaneye kaldırılan iki kişiden biri öldü diğeri yoğun bakımda.

Alınan bilgiye göre, İskenderun’da yaşayan Celal ve Gülseren Daher çifti, önceki gün kendi evlerinde içki içtiler ve bir süre sonra rahatsızlandılar. Yakınları tarafından İskenderun Devlet hastanesine kaldırılan Celal Daher (63) hayatını kaybederken eşi Gülseren Daher (58) yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.