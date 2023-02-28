Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay’da Kırıkhan ilçesinde kurulan çadır kentte vatandaşlar konaklamaya çalışıyor. Sağlıkçılar ve askerler de binlerce kişinin konakladığı çadır kentte 24 saat görev yapıyor. Gündüz görev yapan sağlıkçılar akşam depremzede gençler ile birlikte günün yorgunluğunu voleybol oynayarak atıyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.