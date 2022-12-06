Hatay’ın Yayladağı ilçesinde piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olan 86 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olan 86 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin kaçakçılık ile mücadelesi çerçevesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak çalışma yürüttü. Çalışmada ekipler, Yayladağı İlçesinde işletmecilik yapan iki şahsın iş yerlerinde kaçak telefon bulundurdukları tespit edildi. Bunun üzerine adreste ekiplerin yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin lira olan iki farklı markanın 86 adet kaçak telefon ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.