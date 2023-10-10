Hatay’da "PANGEA XVI" operasyonunda polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 16 bin 213 ilaç ve 2 bin 18 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde yürütülmekte olan "PANGEA XVI" operasyonu çerçevesinde İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde gerçekleştirilen aramalarda, 16 bin 213 tıbbi ilaç ve test, 2 bin 18 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayın şüphelisi 2 şahıs gözaltına alındı.