Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, İlçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Mesut B. idaresindeki 31 AJN 850 plakalı otomobil harekat halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede otomobili sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.