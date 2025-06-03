Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), vatandaşların bayram ziyaretleri nedeniyle yoğunluk oluşması beklenen il genelindeki otobüs terminallerinde hazırlıklarını sürdürüyor.

HBB Ulaşım Daire Başkanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kenti ziyaret edecek vatandaşların güvenli, emniyetli, huzurlu ve düzenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla çalışmalara başladı.

Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri yolcu terminalleri, minibüs garajları ve otoparklarda bakım, onarım ve peyzaj düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında engelli bireyler için gerekli olan engelli rampası ve hissedilebilir yürüyüş yollarını da hazırlayan ekipler, terminalleri kullanacak engelli bireylere eşlik ederek iş ve işlemlerinde yardımcı olacak.

Daire Başkanlığı yetkilileri vatandaşların bayramlarını güzel geçirmeleri adına çalışmaların devam ettiğini belirterek, bayramı karşılamaya hazır olduklarını kaydetti.