Hatay’ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Hatay’ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde Sarımazı Mahallesi, Zafer Caddesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.

Orman kenarında bulunan evlere doğru ilerleyen yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Mahalle sakinleri yangından önce hızla bir aracın olay yerinden geçtiğini söylediler.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek araştırma başlattı.