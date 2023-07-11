Hatay Arsuz’da çıkan orman yangını hava ve karadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Arsuz ilçesi sınırlarına ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Bölgeye 2 helikopter ile 6’sı arazöz, 18 araçla 100 kişilik ekip sevk edildi. Ekiplerin bölgeye ulaşmasıyla yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın 3 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.