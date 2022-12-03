Hatay’da 11 Eylül’de av koruma memuru Mehmet Ali Koşar’ın şehit eden kaçak avcılar yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hatay’da 11 Eylül’de av koruma memuru Mehmet Ali Koşar’ın şehit eden kaçak avcılar yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca Defne İlçe Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk bölgesi olan Ballıöz Mahallesi ormanlık alanda Milli Parklar görevlisi Mehmet Ali Koşar’ın 11 Eylül 2022 günü saat 09.30 sıralarında avcılar tarafından ateş edilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Defne İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan titiz ve kapsamlı çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren kişiler A.Ö., A.Y. ve D.A. yapılan çalışmayla yakalandı.

Şüpheliler sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.