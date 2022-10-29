Hatay’da Feridun Tınaztepe İlkokulu Müdürü Abdullah Sönmez, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla vatandaşlara 100 tane Türk bayrağı dağıttı.

Hatay’da Feridun Tınaztepe İlkokulu Müdürü Abdullah Sönmez, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla vatandaşlara 100 tane Türk bayrağı dağıttı.

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bulunan Feridun Tınaztepe İlkokulu Müdürü Abdulla Sönmez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı ’ ilan ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılı başlıyor açıklamalarına uygun kutlamalar çerçevesinde okul çevresindeki ev ve işyerlerine kendi imkânları ile bayrak dağıttı.

Sönmez, bayrak dağıtımının tüm vatandaşlara örnek teşkil etmesini temenni ettiğini belirterek, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhurbaşkanı’mızın ‘Türkiye Yüzyılı’ ilan ettiği ‘Cumhuriyetimizin 100. yılı başlıyor’ açıklamalarına uygun, kutlamalar çerçevesinde okulumuzun çevresinde ki ev ve işyerlerine şanlı bayrağımızı dağıtıyorum. Tüm vatandaşlarımıza örnek teşkil etmesini temenni ediyorum. Türk Bayrağımızın yurdumuzun her noktasında ilelebet dalgalanması adına ben şahsen bayrağımızı elimden geldiğince dağıtmaya devam edeceğim. Hedefim Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bayrak dağıtmaktır” dedi.

Sönmez, daha sonra, okul çevresinde bulunan ev ve işyerlerine Türk bayrağını dağıtarak asılmasını sağladı.