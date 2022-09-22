Samandağ ilçesinde bulunan Tekebaşı Marul Cilli Anadolu Lisesi’nin kantininde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Hatay’ın Samandağ ilçesindeki bir lisenin kantininde yangın çıktı. Yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

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