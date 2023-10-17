Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurs Merkezi (HATMEK) İskenderun ilçesinde yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrası hasar gören İskenderun HATMEK binası, Kurtuluş Mahallesi’ndeki yeni yerine taşındı. 21 farklı alanda kurs verileceğini ve kayıtların başladığını belirten HBB, kursların belirli bir yaş aralığına göre nitelendirildiğini ve binada toplamda 12 derslik bulunduğunu bildirdi. Vatandaşların meslek edinmesi ve sosyal kültürel alanda gelişmesini sağlayacak olan kursların talepler doğrultusunda artacağının bilgisini veren büyükşehir belediyesi ekipleri yetkilileri, vatandaşların HATMEK merkezlerinde keyifli vakit geçirerek kendilerini motive ettiklerini açıkladı.

Büyükşehir belediyesi, Kurslara kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların, İskenderun Kurtuluş Mahallesi Namık Kemal Caddesi 5 Temmuz İlköğretim Okulu yanında postane arkasındaki HATMEK kurs merkezine giderek kayıt işlemlerinin yapabileceğini açıkladı. Ayrıca 0531 081 52 75 telefon numarasından detaylı bilgi alınabileceği hatırlatıldı.