Hatay Antakya’da askerler, depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm Türkiye’den gönderilen yardım malzemelerini depremzedelere dağıtıyor.

Hatay Antakya’da askerler, depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm Türkiye’den gönderilen yardım malzemelerini depremzedelere dağıtıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrasında tüm Türkiye depremzedelerin yaralarını sarabilmek için yardım kampanyaları başlatıldı. Ülkenin dört bir yanından toplanan yardımlar, deprem bölgesine ulaştı. Günlerce devletin diğer kurum ve kuruluşlarıyla enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için canla başla mücadele eden Mehmetçik, enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra bölgeye yardımların ulaşmasını da sağladı. Bölgeye gelen yardımları depremzedelere dağıtmak için de harekete geçen askerler, vatandaşlara yardım malzemelerini dağıtmaya başladı.