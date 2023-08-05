Hatay’da genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, mala zarar verme suçlarından aranan 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İskenderun ilçesine bağlı Kurtuluş, Pirireis, Barbaros ve Sakarya mahallerinde genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçlarına karışan M.R,H.G,İ.H.A,A.A ile B.G’yi yakalama için polisler harekete geçti.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmadan 5 şüpheliyi yakalarken 1 adette tüfek ele geçirdi. Sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.