Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Dairesi Başkanlığına bağlı İlaçlama, Haşere ve Vektörle Mücadele ekipleri, gece ve gündüz larva ile uçkunla mücadeleyi sürdürdürdüğü bildirildi.

HBB ekipleri İskenderun’daki tüm mahalle ve sokaklarda, gündüz larva ve haşere, gece ise uçkunla mücadelesini 7 gün 24 saat çalışma esasına uyarak gerçekleştiriyor. Yaşanan deprem felaketi sonrasında su ve benzeri birikintilerin sivrisinek yatağı ve haşere üreme noktası oluşturduğuna dikkat çeken yetkililer, çalışmalarını büyük bir titizlik ve gayretle sürdürdüklerini ifade etti.

İskenderun ilçesinde bulunan 45 mahallede etkin bir şekilde çalıştıklarına dikkat çeken belediye yetkilileri vatandaşlardan gelen özellikle sivrisinek şikâyetleri ile taleplerini yerine getirme gayreti içinde olduklarını açıkladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerde ilçe belediyeleri ile ortaklaşa ve koordineli bir şekilde larva ve uçkunla mücadele konusunda çalışma yaptıklarını vurgulayan yetkililer, sosyal medyada yapılan haber ve yorumların bilgi kirliliği oluşturduğunu söyledi.

Asrın felaketi olarak adlandırılan deprem sonrasında Hatay Valiliğinin aldığı kararda, ilçe belediyelerinin de bu çalışmalarda etkin yer alması belirtilmesine rağmen, büyükşehir belediyesinin bu konuda çalışma yapmadığı ve yetersiz kaldığı şeklindeki yorumların haksız, kamuoyuna yanıltmaya yönelik olduğunu kaydeden yetkililer, her zaman görev bilinci ve sorumluluk içinde çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Büyükşehir belediyesi olarak İskenderun’da 45 mahalle ve sokaklar ile bu bölgelerde bulunan çadır ve konteynır kentlerde gece ve gündüz ilaçlama yaparak mücadeleyi sürdürdüklerini hatırlatan yetkililer, vatandaşların huzur ve refahı için çalışmalarını aralıksız devam ettireceklerini açıkladı.