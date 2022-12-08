Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir kahvehanede yapılan denetimde kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye 12 bin 733 lira idari para cezası uygulandı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir kahvehanede yapılan denetimde kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye 12 bin 733 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, yasadışı bahis ve kumarla mücadele doğrultusunda Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan denetimlerde Sanayi mahallesinde bir kahvehane de kumar oynadıkları tespit edilen İ.A., M.Y., D.S., A.G., E.Y., Ç.M. ile K.A. adlı 7 şahsa toplam 12 bin 733 TL idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin kumar oynadığı masanın üzerindeki 100 adet iskambil kağıdı ve bin 650 TL paraya da el konuldu. İşletme sahibi M.İ. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.