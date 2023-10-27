Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir evin depo kısmında çıkan yangın eve sıçramadan söndürülürken, vatandaşlar korkulu anlar yaşadı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Reyhanlı ilçesi Değirmenkası Mahallesi’nde bir evin depo kısmında meydana geldi. Yangını gören ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, eve sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında depoda hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.