Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Hatay, enkaz alanına dönüştü. Sokakta kurulan yardım çadırları, şehre dışarıdan gelen yardımseverler ve evsiz vatandaşların sokaklarda kalmasıyla kentte çöp sorunu meydana geldi. Çeşitli belediyelere ait çöp toplama araçları, kentte çöp toplama işlemlerine başladı. Şehir dışında boş alan belirleyen yetkililer, çöpleri bu alanda toplamaya başladı. Oluşan çöp dağları havadan görüntülendi.

Rus ekip Kahramanmaraş’ta enkazda bulduğu 150 bin doları polise teslim etti

Rus ekip Kahramanmaraş’ta enkazda bulduğu 150 bin doları polise teslim etti

Hatay’da depremin ardından kenti kaplayan çöpler, ekipler tarafından bir bölgeye toplandı. Kentin dışında oluşan çöp dağları dron kamerasıyla görüntülendi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.