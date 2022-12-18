Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan Yağız E. Ç. (16) ile Ali B. (17) adlı 2 şahıs sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza; Özerli mahallesi D-817 karayolu üzerinde meydana geldi. Dörtyol ilçesinde düzenlenen açık hava konserine katılan 2 kişi iddiaya göre Payas ilçesini dönüş yolunda kullandıkları elektrikli bisikletlerin karayoluna dökülen kimyevi gübre nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

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